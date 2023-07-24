Владелец «ПСЖ» пытается убедить Мбаппе, чтобы он ушел из клуба

Владелец «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи пытается убедить нападающего команды Килиана Мбаппе рассмотреть предложения о переходе в другие клубы этим летом. Об этом сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, Аль-Хелаифи сам связался с Мбаппе и порекомендовал обратить внимание на другие клубы, а не только на мадридский «Реал». К нападающему проявляют интерес сразу несколько команд. По сведениям издания, Мбаппе отвергает это предложение и намерен перейти только в испанский клуб.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее стало известно о реакции игроков «ПСЖ» на то, что Мбаппе не взяли в турне по Японии.