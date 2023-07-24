Теннисист Надаль выбрал между Месси и Роналду

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 22 турниров Большого шлема, испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал выбор в пользу аргентинца Лионеля Месси. Его слова передает GiveMeSport.

«Месси или Роналду? Я выберу Месси, но я фанат «Мадрида», — ответил Надаль.

Аргентинец Лионель Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и уже дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее экс-футболист «Аль-Хиляля» Игало рассказал, что Месси предлагали зарплату в два раза больше, чем Роналду.