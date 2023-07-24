Загитова одним словом объяснила свою популярность

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в подкасте «Произвольная программа» заявила, что обрела популярность благодаря стечению обстоятельств.



По ее словам, подобным образом получают популярность многие люди.

«Мне не нравится, когда меня называют звездой. Даже язык не поворачивается так сказать. Мы же все равно люди, мы же все равно такие же. У нас те же руки, те же ноги. Просто мы отличаемся тем, что попали в тот вид деятельности, в котором смогли реализоваться.

Это же тоже везение во многом. Просто везение. Тебя вот так вот — чик — поставило что-то, сделало, и получилось», — заявила Загитова.

Ранее Алина Загитова заявила, что захотела тренироваться у Этери Тутберидзе из-за Юлии Липницкой.