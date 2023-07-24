«С кем команда остается?»: легенда ЦСКА Масалитин раскритиковал руководство клуба

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что клуб зря отдал форварда Владислава Яковлева в аренду в подмосковные «Химки».

По его словам, у красно-синих и без того очень маленькая скамейка запасных футболистов.

«Яковлева отдали в аренду в «Химки», а с кем команда остается? С Гайчем и Заболотным?

По мне, Яковлев гораздо интереснее и перспективнее, чем эти два человека. На дистанции он способен принести больше пользы, чем его конкуренты», — заявил Масалитин.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» с минимальным счетом 1:2. Единственный мяч в составе москвичей забил Антон Заболотный.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Масалитин назвал казанский «Рубин» обученной командой.