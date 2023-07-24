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«С ними будут считаться»: бывший нападающий ЦСКА о «Рубине»

Экс-нападающий ЦСКА Масалитин назвал «Рубин» обученной командой

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что казанский «Рубин» сможет проявить себя в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, подобный вывод он сделал после удачной игры первого тура против московского «Локомотива».

«Рубин предстал очень обученной командой, Рахимов поставил очень хорошую оборону. Был сделан расчет на контратаки, который по итогу и оправдался, очень хорошо они провели вчерашний матч.

Думаю, что в ближайших матчах к ним будут готовиться очень серьезно. И в целом в этом сезоне с «Рубином» будут считаться», — заявил Масалитин.

Игра «Локомотив» — «Рубин» прошла 22 июля и завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба еще не набрал оптимальных кондиций.

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