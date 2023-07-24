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«Обиженные»: Загитова высказалась о хейтерах

Фигуристка Загитова рассказала о своем отношении к хейтерам

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в подкасте «Произвольная программа» рассказала о своем отношении к хейтерам.

По ее словам, иногда они делают ей смешно, а иногда — больно.

«Есть такие моменты, когда ты просто смеешься — что за бред вообще? В другой момент возникает недопонимание, за что.

Просто обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные в себе, какие-то комплексы. Возможно, кому-то чисто внешне не нравлюсь», — заявила спортсменка.

В 2019 году Загитова выиграла чемпионат мира, собрав полную коллекцию золотых наград в женском одиночном катании.

Соревнования 2020, 2021 и 2022 годов фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Алина Загитова заявила, что иногда стыдится носить брендовые вещи.

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