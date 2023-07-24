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«Дзюба еще не в форме»: экс-форвард ЦСКА о нападающем «Локомотива»

Бывший нападающий ЦСКА Масалитин заявил, что Дзюба не набрал оптимальных кондиций

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для столичного «Локомотива».

По его словам, «железнодорожникам» придется постараться, чтобы оправдать завышенные ожидания болельщиков.

«Каждый год надо доказывать. Потому что «Локомотив» осеннюю часть прошлого сезона попросту провалил. Весной клуб провел перестройку и предстал темной лошадкой, которая в итоге стала золушкой — очень хороший отрезок показал коллектив.

Болельщики ждали продолжения, но соперники тоже не дремлют, изучают стиль игры и укрепляются.

Тем более, Дзюба еще не набрал кондиции. Ему потребуется время, чтобы привести себя в порядок и выйти в оптимальную форму», — заявил Масалитин.

Игра первого тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Валерий Масалитин заявил о больших проблемах у «Зенита» после отъезда Малкома.

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