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Загитова назвала причину своего стыда

Фигуристка Загитова заявила, что иногда стыдится носить брендовые вещи

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в подкасте «Произвольная программа» заявила, что иногда испытывает стыд, надевая на себя дорогие брендовые вещи.

По ее словам, это происходит из-за того, что на нее давит груз ответственности за семью, которая брала на себя кредиты ради того, чтобы она могла тренироваться на льду.

«На самом деле многие хейтеры сейчас говорят: «Вот, она ходит в брендах, что она себе позволяет. Люди этого не понимают, насколько это было тяжело.

Поэтому иногда даже чуть-чуть стыдно в брендах ходить, признаюсь», — заявила Загитова.

Соревнования 2020, 2021 и 2022 годов фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Алина Загитова рассказала о самой сокровенной мечте.

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