Загитова рассказала о самой сокровенной мечте

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в шоу Первого канала «Произвольная программа» заявила о том, что хотела бы найти себе работу на телевидении.

По ее словам, работа может быть необязательно в кадре.

«Я бы хотела связать свою жизнь с работой на телевидении, но пока не знаю в какой роли. Но я для этого и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которым мне нравится и которым бы я хотела посвятить жизнь», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020, 2021 и 2022 годов фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Алина Загитова заявила, что хочет стать мамой.