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«Такого футбола больше нет»: экс-игрок ЦСКА заявил о больших проблемах у «Зенита» после отъезда Малкома

Бывший форвард ЦСКА Масалитин заявил, что «Зениту» нужно время для перестройки после ухода Малкома

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» на фоне трансфера Малкома в Саудовскую Аравию входит в стадию перестройки.

По его словам, справиться с новыми реалиями сине-бело-голубым будет непросто.

«Мы проходили подобное после 1991 года, когда многие разъехались из ЦСКА по Европе. Когда вся средняя линия обновляется, это всегда непросто.

Уехал Кузяев, уезжает Малком, не пойми что вытворяет Вендел. Пока не в форме Клаудиньо, поэтому можно сказать, что игра в середине развалилась. Потому что привыкли на них играть, именно они задают темп, играя в короткий и средний пас, с забеганиями и подкрутками.

Теперь в основу встраиваются новые люди, поэтому такого футбола больше нет. Требуется время для перестройки Семаку», — заявил Масалитин.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

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