Загитова заявила, что хочет стать мамой

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в шоу Первого канала «Произвольная программа» заявила о том, что хотела бы испытать на себе бремя материнства.

По ее мнению, с подобным желанием сталкиваются большинство девушек.

«Хотела бы я стать в будущем мамой? Конечно! Мне кажется, что большая часть девушек хочет иметь семью, детей», — заявила Загитова.

Помимо этого спортсменка отметила, что в данный момент проживает интересную и насыщенную жизнь.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Алина Загитова показала уникальные кадры закулисья ледового шоу «История любви Шахерезады».