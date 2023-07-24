Загитова показала уникальные кадры закулисья ледового шоу «История любви Шахерезады»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала уникальные кадры из закулисья ледового шоу «История любви Шахерезады».

«Нравится такой формат?» — уточнила спортсменка у своих подписчиков.

Большая часть аудитории Telegram-канала олимпийской чемпионки восприняла этот ролик положительно, собрав в общей сложности порядка 12 тысяч лайков под ним.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее Алина Загитова поделилась упражнениями с резинкой на растяжку стоп и бедер.