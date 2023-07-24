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«Нам было очень тяжело»: Умяров о победе «Спартака» над «Оренбургом»

Полузащитник «Спартака» Умяров назвал тяжелой победу над «Оренбургом» в матче первого тура РПЛ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров в беседе с «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Оренбург» смог доставить много проблем в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, каждая команда РПЛ испытает трудности в матчах против них.

«Никому с «Оренбургом» легко не было и не будет. В прошлом сезоне это была тренерская команда, в этом осталась. Видна тренерская работа.

Они знают как атаковать, как забивать. Получилось так, что нам забили дважды. «Спартаку» было очень тяжело. Чемпионат показывает, что все команды сейчас очень квалифицированные, и что всем будет непросто», — заявил Умяров.

23 июля «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» — 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее в «Спартаке» рассказали о санкциях после пирошоу в матче с «Нефтчи».

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