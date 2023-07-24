В «Спартаке» рассказали о санкциях после пирошоу в матче с «Нефтчи»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о последствиях файер-шоу, которое сделали фанаты клуба в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи», состоявшемся 18 июля. Его слова передает «Газета.Ru».

Ультрас красно-белых зажгли пиротехнику в середине второго тайма, из-за чего главный арбитр матча на несколько секунд приостановил игру.

«Какие были последствия для клуба после игры с «Нефтчи»? На данный момент, как я понимаю, никаких.

Были минимальные последствия для болельщиков. Как я понимаю, ситуация уже разрешилась. Продолжаем работу дальше», — заявил Малышев.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» — 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич описал дубль в ворота «Оренбурга» словом «прорвало».