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В «Спартаке» рассказали о санкциях после пирошоу в матче с «Нефтчи»

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что у МВД больше нет претензий после пирошоу в матче с «Нефтчи»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о последствиях файер-шоу, которое сделали фанаты клуба в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи», состоявшемся 18 июля. Его слова передает «Газета.Ru».

Ультрас красно-белых зажгли пиротехнику в середине второго тайма, из-за чего главный арбитр матча на несколько секунд приостановил игру.

«Какие были последствия для клуба после игры с «Нефтчи»? На данный момент, как я понимаю, никаких.

Были минимальные последствия для болельщиков. Как я понимаю, ситуация уже разрешилась. Продолжаем работу дальше», — заявил Малышев.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» — 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич описал дубль в ворота «Оренбурга» словом «прорвало».

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