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Загитова показала, как разминает стопы

Фигуристка Загитова поделилась упражнениями с резинкой на растяжку стоп и бедер

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, где показала небольшую разминку.

Спортсменка записала двадцатисекундный ролик, в котором продемонстрировала упражнения с резинкой на растяжку стоп, бедер, после чего сделала несколько приседаний.

«Несколько упражнений в день помогут вам быть в хорошей форме. Пользуйтесь!» — написала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная провела открытую тренировку и показала свою растяжку.

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