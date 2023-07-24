«Прорвало»: автор дубля в ворота «Оренбурга» Хлусевич о первых голах за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич заявил, что испытал невероятные эмоции после дебютных голов в футболке столичной команды. Его слова передает «Газета.Ru».

«Эмоции просто невероятные. В первый год в «Спартаке» я вообще не забивал, хотя имел моменты. Чуть-чуть не везло, не получалось. А сегодня, можно сказать, прорвало. Очень рад, что забил два мяча.

Что сказали партнеры в раздевалке? Поздравили, очень радовались. Спасибо им большое, эмоции переполняют», — заявил Хлусевич.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга». Игра завершилась с минимальным перевесом команды под руководством Гильермо Абаскаля — 3:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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