Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Прорвало»: автор дубля в ворота «Оренбурга» Хлусевич о первых голах за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хлусевич описал дубль в ворота «Оренбурга» словом «прорвало»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич заявил, что испытал невероятные эмоции после дебютных голов в футболке столичной команды. Его слова передает «Газета.Ru».

«Эмоции просто невероятные. В первый год в «Спартаке» я вообще не забивал, хотя имел моменты. Чуть-чуть не везло, не получалось. А сегодня, можно сказать, прорвало. Очень рад, что забил два мяча.

Что сказали партнеры в раздевалке? Поздравили, очень радовались. Спасибо им большое, эмоции переполняют», — заявил Хлусевич.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга». Игра завершилась с минимальным перевесом команды под руководством Гильермо Абаскаля — 3:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец предрек «Краснодару» звание главной сенсации сезона в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях