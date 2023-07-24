Экс-наставник сборной России назвал команду, которая станет главной сенсацией РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в беседе с Legalbet заявил, что верит в успех «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, команда под руководством Владимира Ивича способна навязать конкуренцию в борьбе за первое место.

«У них есть хороший потенциал. Только им надо отойти от своей концепции и тактики. Им нужны футболисты, повышающие надежность.

«Краснодару» нужны индивидуальности», — заявил Бышовец.

«Краснодар» одержал победу в матче первого тура РПЛ против столичного «Динамо». Игра, прошедшая 21 июля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал валидольной победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.