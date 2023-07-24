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Гендиректор «Спартака» одним словом описал победу над «Оренбургом»

Гендиректор «Спартака» Малышев назвал валидольной победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что остался доволен победой клуба над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Газета.Ru».

По его словам, игра выдалась по-настоящему нервной.

«Поздравляю всех со стартом нового сезона! Немного валидольно вышло. Я испытал настоящую радость.

Пока ощущаю себя больше болельщиком, чем функционером», — заявил Малышев.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга». Игра завершилась с минимальным перевесом команды под руководством Гильермо Абаскаля со счетом 3:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что клубу надо усилить оборону.

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