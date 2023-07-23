Бывший футболист «Спартака» Титов рассказал, когда у клуба будут шансы на победу в РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых на чемпионство в новом сезоне, отметив, что шансы появятся, когда из петербургского «Зенита» уедут все бразильцы, передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» будет способен, когда из «Зенита» уедут все бразильцы. Малком сейчас, похоже, покинет «Зенит», Вендела нет. Но питерцы все равно берут свои очки, дожимают на опыте, на классе в гостях», — сказал Титов.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установоив окончательный счет матча.

Ранее наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб почти уничтожал «Оренбург» в матче РПЛ.