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Кокорин отличился забитым мячом за «Фиорентину»

Кокорин отличился забитым мячом за «Фиорентину» в матче против «Катандзаро»

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instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/acffiorentina

Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин отличился забитым мячом в товарищеском матче против «Катандзаро».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Также за «фиалок» отличилсь Нанитамо Иконе и Роландо Мандрагора.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат и был признан лучшим игроком турнира.

По итогам сезона в «Арисе» заявили о намерении сохранить российского футболиста в своем составе. 7 июля главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский рассказал, что «Арис» продолжает переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина.

18 июля Sport24 рассказал, что все клубы Италии отказались от услуг Кокорина. Руководство итальянской «Фиорентины» предлагало футболиста Александра Кокорина аутсайдерам Серии А и командам, выступающим в Серии B, однако все они не захотели подписывать российского форварда.

Ранее Кокорин отдал голевую передачу в матче за «Фиорентину».

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Футбол. Чемпионат Италии
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