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ФИФА наложила санкции на «Ростов»

Президент «Ростова» Арутюнянц заявил, что часть игроков не сыграют с «Факелом» из-за запрета ФИФА

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Пресс-служба «Ростова» опубликовала в Telegram-канале клуба заявление президента команды Арташеса Арутюнянца, в котором он объяснил отсутствие новичков команды в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила клубу регистрировать новых игроков.

«Мы пытались оплачивать в полном объеме необходимую сумму за игроков, но сталкивалисть с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. Мы готовы выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров», — заявил Арутюнянц.

«Ростов» сыграет с «Факелом» на своем поле 23 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Ростов» занял четвертое место. «Факел» финишировал на 14-й строчке.

Ранее в Испании заявили, что Валерий Карпин воспитал звезду мадридского «Реала», перешедшую во французский «ПСЖ».

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