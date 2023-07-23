Теннисист Рублев признался, что у него не было мотивации играть в финале турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что у него не было мотивации играть 23 июля в финале турнира в Бостаде против норвежца Каспера Рууда из-за того, что ожидался перенос матча по погодным условиям, передает «Чемпионат».

«Я не был замотивирован играть сегодня, потому что судьи говорили, что в этот день мы точно не будем играть. Метеорологи обещали, что с двух часов дня будет идти дождь», — сказал Рублев.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу Рублева.

Игра продлилась 1 час 33 минуты. Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира в Бостаде российский теннисист одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло. Матч, который продолжался 2 часа 47 минут, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (8:6), 6:7 (9:7), 6:3.

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