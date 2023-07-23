Экс-футболист «Зенита» раскритиковал оборону «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил в своем Telegram-канале, что московский «Спартак» не сможет с такой обороной бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Увидел состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Оборона — это караул. С такой обороной бороться за чемпионство невозможно. Да и на медали претендовать будет проблематично», — отметил Радимов.

В эти минуты «Спартак» проводит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка. Чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 баллов, второе место занял ЦСКА, отстав от сине-бело-голубых на 12 баллов.

Ранее «Зенит» объявил о переходе иностранного защитника.