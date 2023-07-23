Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Зенита» раскритиковал оборону «Спартака»

Экс-футболист «Зенита» Радимов об обороне «Спартака»: это караул

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил в своем Telegram-канале, что московский «Спартак» не сможет с такой обороной бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Увидел состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Оборона — это караул. С такой обороной бороться за чемпионство невозможно. Да и на медали претендовать будет проблематично», — отметил Радимов.

В эти минуты «Спартак» проводит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка. Чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 баллов, второе место занял ЦСКА, отстав от сине-бело-голубых на 12 баллов.

Ранее «Зенит» объявил о переходе иностранного защитника.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях