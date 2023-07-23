Экс-футболист «Аль-Хиляля»: Месси предлагали зарплату в два раза больше, чем Роналду

Бывший футболист саудовского «Аль-Хиляля» Одион Игало признался, что он был шокирован отказом аргентинца Лионеля Месси от перехода в клуб, передает Manchester Evening News.

«Я был шокирован, что Месси не поехал в Саудовскую Аравию. Деньги, которые ему предлагали в Саудовской Аравии, были сумасшедшими. Он бы заработал в два раза больше Криштиану Роналду», — сказал Игало.

Месси летом 2023 года перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл во французском «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре каталонской «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси отпраздновал первый гол за «Интер Майами» с семьей.