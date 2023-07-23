Мостовой о Кузяеве во Франции: «курить» никто не даст, как у нас

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает туманными перспективы россиянина Далера Кузяева заиграть во французском «Гавре». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

»Кузяев уехал во Францию и многие сразу сказали: «Зачем?» Ну, правильно, что многие так говорят, вот Азмун уехал когда-то и про него сразу все забыли, а у нас был лучшим нападающим. И Кузяев сядет в запас, скорее всего. Там место вам не уступят: как выйдет африканец какой-нибудь, как начнет прыгать — и про Кузяева забудут. Далеру будет тяжело в стартовый состав пробиться, даже в такой команде. Там тебе «курить» никто не даст, как у нас», — сказал Мостовой.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к завершению сделки с итальянским клубом по трансферу Захаряна.