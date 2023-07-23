«Зенит» объявил о переходе иностранного защитника

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале объявил о переходе сербского защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Сине-бело-голубые и белградская «Црвена Звезда» достигли соглашения о переходе центрального защитника национальной сборной Сербии. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!», — сказано в сообщении.

В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности игроком.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые пополнились бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Контракт с ним подписан по схеме 1+1. До переезда в Санкт-Петербург бразилец вел переговоры о возвращении в ЦСКА.

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