Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Зенит» объявил о переходе иностранного защитника

«Зенит» сообщил о подписании защитника Эраковича, которым интересовался «Спартак»

close
100%
Imago/Marko Metlas/Global Look Press

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале объявил о переходе сербского защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Сине-бело-голубые и белградская «Црвена Звезда» достигли соглашения о переходе центрального защитника национальной сборной Сербии. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!», — сказано в сообщении.

В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности игроком.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые пополнились бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Контракт с ним подписан по схеме 1+1. До переезда в Санкт-Петербург бразилец вел переговоры о возвращении в ЦСКА.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, почему отказали европейскому клубу в продаже Тикнизяна.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях