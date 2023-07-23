В «Локомотиве» рассказали, почему отказали европейскому клубу в продаже Тикнизяна

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб при адекватном предложении готов расстаться с защитником Наиром Тикнизяном. Его слова передает «Чемпионат».

«По Тикнизяну было одно предложение из Европы, но оно неадекватное по мастерству Наира. Если будет адекватное, то, конечно, будем рассматривать. Что значит «адекватное»? Адекватное той цене, по которой «Локомотив» в свое время подписал игрока — это € 5,5 млн» — сказал Нагорных.

СМИ сообщали о предложении о покупке от немецкого «Вердера» на сумму в €2,5 млн.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Тикнизян провел в чемпионате России 29 матчей, забив пять голов.

Ранее экс-тренер «Зенита» объяснил, почему бразильцы хотят уйти из клуба.