Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал то, чем его удивил «Рубин» в матче с «Локомотивом»

Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал матч «Локомотива» и «Рубина» интересным и динамичным

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Рубином» порадовал качеством футбола.

«Очень интересная и динамичная игра получилась. Многие, в том числе и я, не представляли качество игры «Рубина».

Обычно команды, выходящие из Первой лиги, играют в закрытый футбол, присматриваясь к сопернику, но здесь все было иначе. С первых минут «Рубин» проявил огромное желание добиваться результата и показывать привлекательный футбол, чего не очень ожидал «Локомотив».

Ближе к концу игры казанцы стали подуставать, физических сил им не хватило. А «Локомотив» в этом компоненте выглядел более убедительно», — заявил Игнатьев.

Игра «Локомотив» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Динамо» выглядело очень слабо в матче с «Краснодаром».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях