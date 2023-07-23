Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал то, чем его удивил «Рубин» в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Рубином» порадовал качеством футбола.

«Очень интересная и динамичная игра получилась. Многие, в том числе и я, не представляли качество игры «Рубина».

Обычно команды, выходящие из Первой лиги, играют в закрытый футбол, присматриваясь к сопернику, но здесь все было иначе. С первых минут «Рубин» проявил огромное желание добиваться результата и показывать привлекательный футбол, чего не очень ожидал «Локомотив».

Ближе к концу игры казанцы стали подуставать, физических сил им не хватило. А «Локомотив» в этом компоненте выглядел более убедительно», — заявил Игнатьев.

Игра «Локомотив» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Динамо» выглядело очень слабо в матче с «Краснодаром».