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«Очень слабо»: легенда ЦСКА подверг критике игру «Динамо» при новом тренере

Экс-защитник ЦСКА Пономарев заявил, что «Динамо» выглядело очень слабо в матче с «Краснодаром»

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что столичное «Динамо» крайне неубедительно стартовало в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, новому тренеру бело-голубых Марцелу Личке стоило начать работу с укрепления оборонительных порядков.

«Динамо» вообще выглядело очень слабо. Что нужно сделать тренеру в первую очередь после прихода в новую команду? Наладить оборону! Тогда все наладится. Работы над обороной нет — вот вам и результат.

Очень слабый матч провел Фернандес, допустил ключевые ошибки. Ну и подвела реализация, моменты были, особенно в первом тайме, но забили всего один, когда уже проигрывали 0:3», — заявил Пономарев.

«Динамо» в стартовом матче РПЛ сезона-2023/24 уступило дома «Краснодару» — 1:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что казанский «Рубин» избежит борьбы за выживание в РПЛ.

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