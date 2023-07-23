«Очень слабо»: легенда ЦСКА подверг критике игру «Динамо» при новом тренере

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что столичное «Динамо» крайне неубедительно стартовало в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, новому тренеру бело-голубых Марцелу Личке стоило начать работу с укрепления оборонительных порядков.

«Динамо» вообще выглядело очень слабо. Что нужно сделать тренеру в первую очередь после прихода в новую команду? Наладить оборону! Тогда все наладится. Работы над обороной нет — вот вам и результат.

Очень слабый матч провел Фернандес, допустил ключевые ошибки. Ну и подвела реализация, моменты были, особенно в первом тайме, но забили всего один, когда уже проигрывали 0:3», — заявил Пономарев.

«Динамо» в стартовом матче РПЛ сезона-2023/24 уступило дома «Краснодару» — 1:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что казанский «Рубин» избежит борьбы за выживание в РПЛ.