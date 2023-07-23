«Легко с ними не будет»: экс-игрок ЦСКА предрек успех «Рубину» в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что казанский «Рубин» избежит борьбы за выживание в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче первого тура казанцы сыграли вничью в Москве против «Локомотива».

«Ребята из «Рубина» — молодцы, они здорово бежали, давили на ворота «Локомотива», выкладывались в полную силу.

С ними легко никому в этом сезоне играть не будет, они точно не будут бороться за выживание, команда более чем крепкая. «Локомотив» удачно провел концовку матча, «Рубину» чуть не повезло — могли вчера и победу увезти.

Одно очко на выезде с таким соперником — тоже неплохо, но все равно обидно», — заявил Пономарев.

Игра «Локомотив» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что хотели бы видеть в клубе игроков уровня Зиньковского.