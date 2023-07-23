Живущая в США экс-российская легкоатлетка рассказала, какие вещи никогда не поймет в Америке

Прыгунья Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, в интервью Sport24 заявила, что никогда полностью не адаптируется к жизни в США.

«Думаю, я никогда полностью не адаптируюсь: все-таки другая культура, другой менталитет. Хотя какие-то вещи я никогда не пойму.

Чрезмерная толерантность. Это из разряда: мужчин пускают в женский спорт — он же чувствует себя женщиной, а если вы это не принимаете, значит, вы трансфобик. Ну это же бред полный! Или когда детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка», — сказала Куличенко.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Перед тем, как принять участие в международных турнирах, спортсменка отсидела двухлетний карантин и могла выступать только во внутренних первенствах.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

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