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Живущая в США экс-российская легкоатлетка рассказала, какие вещи никогда не поймет в Америке

Выступающая за Кипр экс-российская прыгунья Куличенко заявила, что никогда не поймет чрезмерную толерантность в США

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kulichenko_elena/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прыгунья Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, в интервью Sport24 заявила, что никогда полностью не адаптируется к жизни в США.

«Думаю, я никогда полностью не адаптируюсь: все-таки другая культура, другой менталитет. Хотя какие-то вещи я никогда не пойму.

Чрезмерная толерантность. Это из разряда: мужчин пускают в женский спорт — он же чувствует себя женщиной, а если вы это не принимаете, значит, вы трансфобик. Ну это же бред полный! Или когда детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка», — сказала Куличенко.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Перед тем, как принять участие в международных турнирах, спортсменка отсидела двухлетний карантин и могла выступать только во внутренних первенствах.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее Куличенко рассказала о хейте со стороны украинцев после победы на ЧЕ.

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