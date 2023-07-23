Фигуристка Косторная продемонстрировала свою растяжку

Фигуристка Алена Косторная в своем Telegram-канале рассказала, что провела открытую тренировку на свежем воздухе и поделилась фотографией своей растяжки.

«А это я сегодня вела открытую тренировку.

Спасибо всем, кто пришел. Надеюсь повторим, а до этого момента подписывайтесь на мой ютуб канал, ведь уже сейчас можно посмотреть тренировки в домашних условиях», — подписала фото спортсменка.

Косторная работала с Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сезоне 2023/24 Косторная и ее партнер Куница намерены выступить на соревнованиях.

Ранее российская фигуристка выложила фото в купальнике.