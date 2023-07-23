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Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как провел отпуск в России

Тренер «Спартака» Абаскаль признался, что повторит свой отпуск в России

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Александр Ступников/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что отпуск перед стартом нового чемпионата он провел в России. Его слова приводит официальный сайт красно-белых.

«Нам очень понравилось! Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых!» — сказал Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В апреле испанец женился в Москве и сфотографировался на Красной площади.

23 июля «Спартак» в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет «Оренбург».

Ранее Абаскаль рассказал, в честь кого назвал сына Николаем.

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