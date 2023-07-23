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Вендел разозлил «Зенит» и «Фламенго» отказом лететь в Россию

Журналист Касагранде: Вендел отказался лететь в Россию и разозлил «Зенит»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в последний момент принял решение отказаться от визита в Россию, отправив в Санкт-Петербург для переговоров только своего агента. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Вене Касагранде.

Журналист отметил, что такое поведение футболиста разозлило не только российский клуб, но и бразильский «Фламенго» с его представителями, которые были заинтересованы в подписании контракта с Венделом.

В Санкт-Петербурге Вендел и его агент вместе с руководством «Зенита» должны были решить вопрос о будущем бразильского игрока.

Вендел провел межсезонную подготовку в Бразилии и не участвовал в тренировках «Зенита». Причиной задержки футболиста на родине стали личные обстоятельства, при этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду, и подтвердил его желание уйти.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи, а «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги.

Ранее инсайдер Фабио Алейша назвал бразильцев, которые покинут «Зенит».

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