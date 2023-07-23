Стало известно, когда «ПСЖ» примет решение по Мбаппе

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter рассказал, существует ли вероятность того, что французский нападающий Килиан Мбаппе не попадет в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов в том случае, если останется в команде еще на сезон.

«ПСЖ» еще не принял никакого решения по составу команды и не примет его, пока не придет время.

Любой выбор состава будет соответствовать регламенту, и при нем не будут отталкиваться от какой-то другой составляющей, кроме как спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас», — написал Романо.

21 июля руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующем летом в статусе свободного агента.

Романо также сообщил, что клуб выставил Мбаппе на трансфер.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее Мбаппе согласился стать игроком запаса, чтобы не уходить из «ПСЖ».