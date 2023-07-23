Уткин об уходе Малкома из «Зенита»: будет самым высокооплачиваемым россиянином

Известный блогер и комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале иронично высказался о вероятном уходе бразильского футболиста Малкома из петербургского «Зенита», вспомнив о российском гражданстве игрока.

«Малком все же наконец-то увы уезжает в Саудовскую Аравию. Будет самым высокооплачиваемым россиянином в лигах мира. Вы ж не забыли, что он наш? С российским паспортом? Ну, как не порадоваться за своего парня!» — написал Уткин.

Малком вместе с еще одним бразильцем из «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство 24 февраля 2023 года.

СМИ сообщали, что Малком может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил это тем, что футболиста решили поберечь и обезопасить от всяких рисков, пока идут переговоры о его трансфере.

Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил, при каком условии нужно продать Малкома.