Известная ринг-герл UFC опубликовала фото в откровенном купальнике, представ в образе Барби

Известная ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой фотографией в откровенном купальнике розового цвета.

На снимке Селесте позирует у стены в ярко-розовом купальне, вырез которого подчеркивает ее грудь.

«Не ваша обычная Барби», — написала ринг-герл в подписи к публикации.

Селесте 37 лет, она часто публикует в социальных сетях откровенные фотографии.

Селесте имеет мексиканско-филиппинское происхождение. При рождении ее звали Пенелопа Лопес, но позже она взяла себе псевдоним Селесте. Девушка имеет образование по специальности фитнес и спортивное питание.

Она начала карьеру в качестве ринг-герл UFC в 2006 году. С 2013 года модель является соведущей программы «Крутой тюнинг». В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.

Ранее футболистка из США Джессика Винсент выложила в своих соцсетях фотографии, на которых она позирует в купальнике.