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Голкипер «Зенита» ответил, при каком условии нужно продать Малкома

Вратарь «Зенита» Кержаков заявил, что Малкома нужно продать для получения компенсации

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что в команде в курсе того, что по трансферу бразильского футболиста Малкома ведутся переговоры, однако отметил, что не знает, на какой стадии они сейчас находятся. Слова вратаря приводит «Матч ТВ».

«Да, но на какой стадии — не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь. Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнером по команде. А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать», — заявил Кержаков.

СМИ сообщали, что Малком может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил это тем, что футболиста решили поберечь и обезопасить от всяких рисков, пока идут переговоры о его трансфере.

Ранее инсайдер Фабио Алейша назвал бразильцев, которые покинут «Зенит».

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