Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшего хоккеиста сборной Швеции обвиняют в изнасиловании

Бывший хоккеист сборной Швеции, имя которого не называется, обвиняется в изнасиловании

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Бывший хоккеист сборной Швеции, имя которого не называется, обвиняется в том, что в 2021 году он ударил женщину и принудил ее к сексу, передает Expressen.

Игрок был арестован в мае 2021 года по подозрению в нападении, попытке изнасилования и самом изнасиловании. Теперь ему выдвигают обвинения по всем трем пунктам.

«Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения дела в суде осенью. Но могу сказать, что прошло много времени», — сказала защитница потерпевшей Масси Фриц.

В ходе следствия были допрошены несколько свидетелей. Также в качестве доказательств имеюсь смс-разговоры между спортсменом и потерпевшей.

Помощника прокурора заявил, что потерпевшая надеется на компенсацию и на то, что виновный понесет наказание.

Ранее оправданный по делу об изнасиловании футболист перешел в клуб чемпионата Франции.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях