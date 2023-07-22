Бывшего хоккеиста сборной Швеции обвиняют в изнасиловании

Бывший хоккеист сборной Швеции, имя которого не называется, обвиняется в том, что в 2021 году он ударил женщину и принудил ее к сексу, передает Expressen.

Игрок был арестован в мае 2021 года по подозрению в нападении, попытке изнасилования и самом изнасиловании. Теперь ему выдвигают обвинения по всем трем пунктам.

«Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения дела в суде осенью. Но могу сказать, что прошло много времени», — сказала защитница потерпевшей Масси Фриц.

В ходе следствия были допрошены несколько свидетелей. Также в качестве доказательств имеюсь смс-разговоры между спортсменом и потерпевшей.

Помощника прокурора заявил, что потерпевшая надеется на компенсацию и на то, что виновный понесет наказание.

Ранее оправданный по делу об изнасиловании футболист перешел в клуб чемпионата Франции.