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Велогонщик погиб на этапе гонки «Тур Верхней Австрии»

Итальянский велогонщик Венцо погиб на этапе гонки «Тур Верхней Австрии»

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Велогонщик из Италии Якопо Венцо погиб после падения на первом этапе гонки «Тур Верхней Австрии» (Giro dell'Alta Austria). Ою этом сообщила пресс-служба команды Campana Imballaggi Geo&Tex, за которую выступал Венцо, в соцсетях.

«Со слезами на глазах сообщаем, что Якопо Венцо покинул нас. Он вчера пережил жуткое падение. Якопо был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее», — говорится в сообщении.

После падения 17-летнего спортсмена доставили в ближайший госпиталь, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразил Европейский велосипедный союз (UEC).

Ранее Бельгийский велосипедист Бьорг Ламбрехт скончался в результате аварии на веломногодневке «Тур де Полонь».

Велосипедист врезался в бетонную дренажную трубу. Спортсмен был доставлен в госпиталь, где скончался во время операции.

Ранее велосипедисты-любители пострадали в аварии в Испании.

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