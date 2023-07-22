Известная ринг-герл UFC опубликовала фото в откровенном купальнике

carlybaker55/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британская ринг-герл UFC Карли Бейкер на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила фотографию в откровенном купальнике.

На снимке девушка позирует на пляже, а ее формы выгодно подчеркивает открытый купальник белого цвета.

Поклонники Бейкер остались в восторге, публикация набрала много комментариев: «Твой фотограф — счастливчик»; «Абсолютная богиня»; «Самая горячая женщина планеты».

Бейкер — модель и персональный тренер, звезда в октагонах UFC.

36-летняя Карли Бейкер является бывшей участницей конкурса красоты «Мисс Великобритания». Ее модельная карьера началась в возрасте четырнадцати лет, когда она выиграла конкурс, организованный подростковым журналом Shoutl. После этого она стала появляться в многочисленных печатных изданиях и рекламных роликах.

На заре своей карьеры она пела в поп-дуэте Mynxsters, потом был девчачий квартет Holla и SW1.

Ultimate Fighting Championship — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру.

Ранее ринг-герл UFC Арианни Селесте опубликовала фотографии в домашнем нижнем белье.