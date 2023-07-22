Мбаппе согласился стать игроком запаса, чтобы не уходить из «ПСЖ»

Французский нападающий Килиан Мбаппе не намерен уходить из «ПСЖ» этим летом, футболист согласен провести сезон-2023/24 в статусе запасного игрока. Об этом сообщил журналист Данэль Риоло.

«Этим вечером я разговаривал с людьми, которые очень близки с Килианом Мбаппе. На сегодняшний день Килиан Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», даже не играя. Мне дали понять, что в окружении Мбаппе готовы принять ситуацию, пожертвовать сезоном, если он не будет играть», — заявил он.

21 июля руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующем летом в статусе свободного агента.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб выставил Мбаппе на трансфер.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб покинул Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее издание Sky Sports написало, что руководство «ПСЖ» считает Мбаппе предателем.