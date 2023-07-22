Ветеран ЦСКА назвал неожиданного претендента на золото РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что у петербургского «Зенита» возникли большие потери в составе, что может помочь его соперникам в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова экс-футболиста приводит издание Legalbet.

Масалитин, говоря о фаворитах чемпионата страны, выделил «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Краснодар», а также грозненский «Ахмат». При этом он отметил, что ЦСКА также может бороться за золото, но у команды есть проблемы.

«Я верю, что «Ахмат» может стать чемпионом? А почему нет вообще?! Они многим кровь попортят. Весна показала, что они конкурентоспособны. Есть команд восемь, которые могут претендовать на чемпионство. Верю ли я, что региональной команде дадут взять титул? Будет, конечно, тяжело, но это естественно», — заявил Масалитин.

В прошлом сезоне «Зенит» набрал 70 очков за 30 туров и в пятый раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку лучших столичный «Спартак».

«Ахмат» по итогам прошлого сезона стал пятым.

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