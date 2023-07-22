Тренер «Спартака» Абаскаль назвал основные причины неудач команды

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в прошлом сезоне многие команды действовали против футболистов красно-белых очень осторожно и играли от обороны, и признался, что действовать 90 минут против постоянно обороняющихся соперников очень сложно. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

«В таких матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

Ну, а худшее, что с нами случилось, — это обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений», — заявил Абаскаль.

Испанский специалист возглавил красно-белых перед стартом прошлого сезона.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» замкнул тройку лучших. За 30 туров команда набрала 54 очка и уступила петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, 16 баллов.

Новый сезон чемпионата России «Спартак» начнет домашним матчем против «Оренбурга». Игра состоится 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Абаскаль вспомнил о своих угрозах в адрес нападающего Александра Соболева.