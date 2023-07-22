Стала известна судьба получившего дисквалификацию за кокаин Кузнецова в сборной России

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов имеет право выступать за сборную России на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) после завершения дисквалификации, которую он получил за употребление кокаина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — заявили в WADA.

Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию летом 2019 года после того, как допинг-проба, взятая на чемпионате мира 2019 года, дала положительный результат на наличие у хоккеиста запрещенного вещества. Хоккеист был лишен бронзовой медали мирового первенства.

В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионаты мира — в 2012 и 2014 годах.

Контракт Кузнецова с «Вашингтон Кэпиталз» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года. Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор».

В минувшем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 81 матче, отметившись 12 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами.

21 июня издание Sportsnet опубликовало список игроков, которые являются главными претендентами на обмен в межсезонье Национальной хоккейной лиги, в котором Кузнецов занял четвертое место.

Ранее тренер Юрий Новиков заявил, что авторитет Александра Овечкина давил на Кузнецова