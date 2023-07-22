Ким Кардашьян рассказала о реакции сына на встречу с Месси

Американская актриса и модель Ким Кардашьян посетила матч первого тура Кубка лиг между «Интер Майами» и «Крус-Асуль», в котором дебютировал аргентинский нападающий Лионель Месси. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мой сын — большой фанат Месси. Он очень рад увидеть его сегодня. Сын одержим футболом», — сказала Кардашьян перед матчем.

Аргентинский нападающий отличился на 94-й минуте матча, забив со штрафного. Гол Месси принес «Интер Майами» победу со счетом 2:1.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси рассказал, кому посвятил первую победу в составе «Интер Майами».