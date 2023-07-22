Тренер «Спартака» Абаскаль вспомнил о своих угрозах в адрес Соболева

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой критике подверг нападающего команды Александра Соболева после его скандального удаления в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона со столичным ЦСКА. Слова специалиста приводит пресс-служба красно-белых.

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах. Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения», — заявил Абаскаль.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги Соболев получил красную карточку за то, что схватил себя за пах перед Виллианом Рошей. Позже защитник ЦСКА также был удален за аналогичный жест, пытаясь показать арбитру Сергею Карасеву, что сделал спартаковец.

24 мая КДК РФС рассмотрела инцидент и наказала Соболева дисквалификацией сроком на четыре игры, а также отменила красную карточку, показанную Роше. 21 июня дисквалификация футболиста была сокращена до трех игр.

Ранее Соболева обложили матом в аптеке.