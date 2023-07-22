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Тренер Семин призвал не смотреть Дзюбе в паспорт

Тренер Семин заявил, что форвард Дзюба еще будет несколько лет играть на высоком уровне

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность, что 34-летний российский нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба еще несколько лет будет приносить пользу команде, за которую выступает. Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы. Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне», — заявил специалист.

Дзюба после завершения сезона-2021/22 покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и перешел в турецкий «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за команду, ни одного не провел полностью. Последний раз он появился на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» примут дома казанский «Рубин», матч пройдет 22 июля.

Ранее тренер Валерий Газзаев заявил, что форвард Дзюба необходим «Локомотиву» из-за авторитета.

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