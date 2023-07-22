Тренер «Интер Майами» назвал гол Месси обычным делом

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино оценил дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси, который впервые вышел на поле в составе команды в матче против «Крус Асуль» в первом туре Кубка лиги и оформил первый гол. Слова специалиста приводит Denver Post.

«Это фильм, который мы уже видели. Знаете, для Месси это обычное дело. Выглядит абсолютно обычным, но это не так... мы говорим о G. O. A. T. (Greatest of all time, величайший игрок всех времен)», — заявил специалист.

Встреча, прошедшая на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США), закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В июле «Интер Майами» объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси прокомментировал победу в дебютном матче за «Интер Майами».