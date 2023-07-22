Месси прокомментировал победу в дебютном матче за «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на своей странице в социальных сетях прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Кубка североамериканских лиг против «Крус Асуль».

«Поехали!!! Для меня и для всей команды очень важно было начать с победы. Мы продолжаем», — написал Лионель Месси.

Встреча, прошедшая на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США), закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 44-й минуте счет открыл полузащитник «Интера» Роберт Тэйлор. На 65-й минуте полузащитник гостей Уриэль Антуна сравнял счет на табло. Победный мяч на 94-й минуте забил Месси, который сумел поразить ворота соперника ударом со штрафного. Отметим, что это дебютный матч для аргентинца за новую команду. Он появился на поле на 54-й минуте, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе был удивлен решением руководства «Пари Сен-Жермен» не включать его в заявку на турне по Японии.